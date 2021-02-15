İstanbul'da kar yağışı gece de etkisini sürdürüyor(Taksim Meydanı) - Son Dakika
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İstanbul'da kar yağışı gece de etkisini sürdürüyor(Taksim Meydanı)

15.02.2021 00:08
İstanbul'da kar yağışı gece de etkisini sürdürüyor(Taksim Meydanı)

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor.

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı'nda zaman zaman tipi şeklinde yağan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar da anın tadını çıkararak Taksim Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çekildi. İBB'ye ait kar küreme araçları da meydanda hazır bir şekilde bekletiliyor.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul, Taksim, DHA, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kar yağışı gece de etkisini sürdürüyor(Taksim Meydanı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı gece de etkisini sürdürüyor(Taksim Meydanı) - Son Dakika
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