İstanbul'da kar yağışı havadan görüntülendi - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı havadan görüntülendi

İstanbul'a öğlenden sonra yılın ilk karı düştü.

İstanbul'a öğlenden sonra yılın ilk karı düştü. İstanbul'a yağan kar havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı başladı. Sulu kar şeklinde başlayan yağış, şiddetini arttırarak devam ediyor. Yağan kar havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da öğlen saatlerinde, 2021 yılının ilk karı yağmaya başladı. (Muharrem Çam - Cem Güney Kılıç - Metin Başar/İHA)

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