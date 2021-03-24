Aydos'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Aydos'ta kar yağışı etkili oluyor
24.03.2021 08:09
Aydos'ta kar yağışı etkili oluyor İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Aydos'ta kar yağışı etkili oluyor
İSTANBUL - İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle Aydos'ta etkisini gösteren kar yağışıyla orman beyaza büründü. Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi.
İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle Aydos'ta etkisini gösteren kar yağışıyla orman beyaza büründü. Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi.
Son Dakika Paylaşımlar kafa karıştırdı! Oyuncu Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı? Oyuncu Sanem Çelik, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna manidar yanıt: Allah bilir Jeff Bezos ve Elon Musk'ın 17 yıl önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir