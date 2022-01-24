İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırırken, yayalar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Yoğun kar yağışının başladığı ilçelerde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanıyor. O-3 bağlantı yolu Esenler mevkisinde trafiğin durduğu, bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarından inerek yürümeyi tercih ettiği görüldü.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Topkapı- Büyükçekmece, TEM Otoyolu Bayrampaşa-Büyükçekmece arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

D-100 Karayolu Haramidere mevkisinde trafik durma noktasına gelirken, Avrupa Yakası sahil yolunda da yoğunluk artıyor.

Silivri'de kar yağışı etkisini sürdürürken, ilçe merkezine yakın mahallelerinin çoğu beyaza büründü. Silivri'de birçok fabrika saat 16.00 itibarıyla mesaiyi sonlandırırken, işçiler de toplu taşıma ve servislerle evlerinde dönmeye çalışıyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre ise 1300 evsiz kişi çeşitli bina ve otellere yerleştirildi. Sokak hayvanları için de 500 noktada her gün 2 tondan fazla mama dağıtımı gerçekleştiriyor.