İstanbul'da kar yağışı için tuz deposunda hazırlıklar başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da kar yağışı için tuz deposunda hazırlıklar başladı - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı için tuz deposunda hazırlıklar başladı

6 saat önce

Meteorolojinin verdiği kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da çalışmalar başladı.

İstanbul'da kar yağışı için tuz deposunda hazırlıklar başladı, System.String[]

Meteorolojinin verdiği kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da çalışmalar başladı. Kar küreme araçları ve tuzlama kamyonları müdahaleye hazır bir şekilde bekletiliyor. Tuz deposundaki çalışmalar ise havadan görüntülendi.


İstanbul için beklenen kar yağışı uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verildi. Bugün öğlenden sonra yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı için önlemler de alınmaya başlandı. Sultangazi'de bulunan tuz deposunda müdahaleye hazır halde bekleyen kar küreme araçları ve tuzlama kamyonları havadan görüntülendi. Kar küreme araçlarının sürücüleri araçlarındaki son kontrolleri yaparken, tuzlama kamyonları ise tuzla dolduruldu.


İstanbul için olası bir kar yağışına karşı, tuzlama kamyonları ve kar küreme araçları görev yapacakları yerlere doğru gitmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
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