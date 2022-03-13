İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den merak edilen soruya haritalı yanıt - Son Dakika
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İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den merak edilen soruya haritalı yanıt

13.03.2022 09:37
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den merak edilen soruya haritalı yanıt

Aybar kar fırtınasının etkisi altına giren ve dün öğleden sonra şiddetini artıran yağışla birlikte beyaz örtüyle kaplanan İstanbul'da Cumartesi gecesi hava sıcaklığı -4.4 ile son 30 yılın en soğuk Mart ayı gecesi olarak kayıtlara geçti. Gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler seferber olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kar yağışının salı günü İstanbul'u terk edeceği belirtildi.

İstanbul'da kar yağışı günlerdir yapılan uyarıların ardından dün gece giderek şiddetlendi. Kar yağışı ve soğuk hava adeta megakenti esir alırken, cumartesi gecesi -4.4 ile son 30 yılın en soğuk gecesi olarak kayıtlara geçti. Belediye ve karayolları ekipleri gece boyu tuzlama çalışması yaparken, birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı.

ÜST GEÇİTLERDE VE OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK YAŞANMADI

İstanbul'da perşembe günü başlayan kar yağışıyla kentin birçok noktası beyaz örtüye büründü. Kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. E5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara ve Edirne istikametinde az sayıda aracın yollarda olduğu görüldü. İşe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullanırken, üst geçitlerde ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşanmadı. Az sayıda aracın yollarda olduğu E5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara ve Edirne istikameti drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den merak edilen soruya haritalı yanıt

SEFERLER YÜZDE 30 AZALDI

Şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki seferler yüzde 30 azaltıldı. Apron, pist, ve taksi yolları başta olmak üzere karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği İstanbul Havalimanı'nda iptal edilen seferler dışındaki uçuşlar ise aksamadan sürüyor. Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplam 407 uçuşunu iptal etmişti.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den merak edilen soruya haritalı yanıt

KAR YAĞIŞI SALI GÜNÜ KENTİ TERK EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'daki hava durumuyla ilgili yeni bir uyarı geldi. 13 Mart Pazar bugün ve yarın da kar yağışının aralıklarla etkili olması beklenen megakentte vatandaşların dikkatli olması istendi. İstanbul'da hava sıcaklığının bugün ortalama 3 derece olması bekleniyor. Kar yağışının salı günü kenti terk edeceği öğrenildi.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den merak edilen soruya haritalı yanıt
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SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den merak edilen soruya haritalı yanıt - Son Dakika
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