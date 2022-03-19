İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? - Son Dakika
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İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?

19.03.2022 07:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre İstanbul bugün ve yarın yoğun kar alacak. Pazartesi ise sıcaklıklar yükselecek ve yağış karla karışık yağmura dönüşecek.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde dün kar yağışı başladı. Etkisini artıran kar, sabaha kadar her yeri bembeyaz yaptı.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kar yağışının olduğu noktalarda soğuk havanın da etkili olması ile birlikte yollar buz pistine döndü. Sokaklar ve yollar buz pistine döndü. Sabah saatlerinde araçları ile evden çıkmak isteyen vatandaşlar yokuşlarda zorluk çekti.

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PAZARTESİYE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün ve pazar günü de yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.

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MOTOSİKLET VE KURYELER TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Dün İstanbulluları evlerinden çıkmamaları için uyaran Vali Ali Yerlikaya, ayrıca kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle dün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

"LÜTFEN TOPLU TAŞIMA KULLANIN"

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "17.20'de başlayıp gece boyu yoğun bir kar yağışı yaşayacağız. Vatandaşlarımızı saat 17.00 itibariyle özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları noktasında uyarıyorum. Tüm ulaşım hatlarında ek seferler koyduk. Lütfen özel aracınızı değil toplu taşımayı kullanınız." ifadelerini kullandı.

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Meteoroloji, Pazartesi, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

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