İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi

17.03.2022 21:01
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen kar yapışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen kar yapışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar; 1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, 2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, 3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır. 4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."


YORUMLAR
500
İBB uyardı! Yarın kar kalınlığı 15 santimetreyi bulacak İBB uyardı! Yarın kar kalınlığı 15 santimetreyi bulacak

Meteoroloji, İstanbul, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi - Son Dakika


Son Dakika
20:41 İngiliz askeri uzmanı Dr Mike Martin, iç karışıklığa karşı Ukrayna'yı uyardı: Savaşı kazanması durumunda bile tehlike sürebilir
20:26 Merve Taşkın'dan Survivor itirafı: Acun Ilıcalı'nın onayını alamadım
20:21 İmza töreninde tebessüm ettiren anlar! Ali Koç, tanıyamadığı kadına "Kimsin sen?"diye sordu, aldığı cevapla herkesi güldürdü
20:11 Şoförün dikkatsizliği faciaya sebep oluyordu! Tırın dorsesi üst geçitte asılı kaldı
19:55 Avlamak için güvercine yaklaştı, kör olduğunu fark edince yaptığı hareket izleyenleri duygulandırdı
19:49 Hafta sonu beklenen kar yağışı nedeniyle THY, 100 seferini daha iptal etti
19:42 Ali Koç Fenerbahçe'den ayrılacak ilk ismi açıkladı: Berke Özer'le seneye birlikte olmayacağız
19:39 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 354 yeni vaka tespit edildi
19:37 Galatasaray, Barcelona'ya geçit vermiyor
19:14 Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi konusu meclise yansıdı! Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 21:15:33. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement