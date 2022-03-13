Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı - Zeytinburnu ve Bakırköy - Son Dakika

İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı bölgelerde devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte, bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar gitmekte zorlanırken, birçok noktadaki İETT seferleri iptal edildi, bazı hatlarda da güzergah değişikliğine gidildi.

Trafikte pazar günü sakinliği yaşanırken D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu gibi ana yollar ve arterler açık durumda bulunuyor, ara sokaklarda araçlar kontrollü ilerliyor.

Yağışın görülmediği, pistler ve uçakların taksi yollarının açık olduğu İstanbul Havalimanı'nda ise uçuşlar, daha önce alınan kararlara uygun şekilde azaltılarak devam ediyor.