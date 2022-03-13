Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı - Zeytinburnu ve Bakırköy - Son Dakika
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Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı - Zeytinburnu ve Bakırköy

13.03.2022 09:08

İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı bölgelerde devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte, bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar gitmekte zorlanırken, birçok noktadaki İETT seferleri iptal edildi, bazı hatlarda da güzergah değişikliğine gidildi.

Trafikte pazar günü sakinliği yaşanırken D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu gibi ana yollar ve arterler açık durumda bulunuyor, ara sokaklarda araçlar kontrollü ilerliyor.

Yağışın görülmediği, pistler ve uçakların taksi yollarının açık olduğu İstanbul Havalimanı'nda ise uçuşlar, daha önce alınan kararlara uygun şekilde azaltılarak devam ediyor.

Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı - Zeytinburnu ve Bakırköy
Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı - Zeytinburnu ve Bakırköy
Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı - Zeytinburnu ve Bakırköy
Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı - Zeytinburnu ve Bakırköy
Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı - Zeytinburnu ve Bakırköy
Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı - Zeytinburnu ve Bakırköy
Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı - Zeytinburnu ve Bakırköy
Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı - Zeytinburnu ve Bakırköy

YORUMLAR
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İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı Kartal'da karla kaplı yolda kayak yaptı Kartal'da karla kaplı yolda kayak yaptı

İstanbul, İETT, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı - Zeytinburnu ve Bakırköy - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı - Zeytinburnu ve Bakırköy - Son Dakika
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