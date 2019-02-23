Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı Şiddetini Arttırdı

İstanbul'da Kar Yağışı Şiddetini Arttırdı

44 dakika önce

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırarak devam ediyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırarak devam ediyor. İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Gün için aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Kar yağışının şiddetini arttırmasıyla üst geçitler ve ara sokaklar beyaza büründü. Bazı vatandaşlar kar yağışı altında yürümekte zorlanırken araç trafiğinin de yavaşladığı görüldü.

(Vedat Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:06 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, Kar, Güncel
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