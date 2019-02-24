İstanbul'da Kar Yağışı - Silivri
1 saat önce
- Silivri'de kar yağışı İlçe merkezinden detaylar İstanbul'un Silivri ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
- Silivri
'de kar yağışı
İlçe merkezinden detaylar İstanbul
'un Silivri ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:17 Kaynak: AA
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