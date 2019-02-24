Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı - Silivri

İstanbul'da Kar Yağışı - Silivri

1 saat önce

- Silivri'de kar yağışı İlçe merkezinden detaylar İstanbul'un Silivri ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

- Silivri'de kar yağışı
İlçe merkezinden detaylar İstanbul'un Silivri ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:17 Kaynak: AA

Silivri, İstanbul, Güncel
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