İstanbul'da Kar Yağışı Sonrası Sabah Trafiği
1 saat önce
İSTANBUL'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam etti.
İSTANBUL'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam etti. Özellikle ara sokaklar beyaza bürünürken araçlar, karlı kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar ise gece saatleri olmasına rağmen karın keyfini çıkardı. Sabah
saatlerinde ise trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 08.00'da yüzde 56 seviyelerinde oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:23 Kaynak: DHA
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