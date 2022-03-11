İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI SÜRDÜ; TURİSTLER TAKSİM'DE KEYFİNİ ÇIKARDI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI SÜRDÜ; TURİSTLER TAKSİM'DE KEYFİNİ ÇIKARDI

11.03.2022 05:37

İSTANBUL'u etkisi altına alan kar yağışı, gece boyunca devam etti.

İSTANBUL'u etkisi altına alan kar yağışı, gece boyunca devam etti. Kentin genelinde belirli aralıklarla görülen yağışlar, sabah saatlerine kadar sürerken, Taksim Meydan'da yerli ve yabancı turistler karın keyfini çıkardı.

İstanbul'da dün sabah başlayarak tüm kenti beyaza bürüyen kar yağışı, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Zaman zaman hızını arttıran yağış, sabah saatlerine kadar belirli aralıklarla devam etti. Trafiğe çıkan taşıtlar, karlı yollarda güçlükle ilerlerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER KARIN TADINI ÇIKARDI

Kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de Taksim Meydanı oldu. Sabah saatlerinde meydanda etkili olan yağış, en çok turistleri sevindirdi. Meydana çıkan yerli ve yabancı turistler, İstiklal Caddesi'nde kar yağışının altında yürüyüş yaparken, bir taraftan da kartopu oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdiler.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI SÜRDÜ; TURİSTLER TAKSİM'DE KEYFİNİ ÇIKARDI
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI SÜRDÜ; TURİSTLER TAKSİM'DE KEYFİNİ ÇIKARDI
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI SÜRDÜ; TURİSTLER TAKSİM'DE KEYFİNİ ÇIKARDI

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İstanbul, Taksim, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI SÜRDÜ; TURİSTLER TAKSİM'DE KEYFİNİ ÇIKARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI SÜRDÜ; TURİSTLER TAKSİM'DE KEYFİNİ ÇIKARDI - Son Dakika
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