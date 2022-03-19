İstanbul'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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İstanbul'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

19.03.2022 00:17
İstanbul'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, yollar beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, yollar beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde zaman zaman etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle megakentin bir çok noktasında yerler beyaza büründü. Kar yağışı sırasında yollarda olan sürücüler ise zaman zaman zor anlar yaşadı. Esenyurt Kıraç'taki bir caddede sürücüler yolda inmekte güçlük çekerken, yer yer de kaydıkları görüldü. Sürücülerin yolda zikzak yaparak ilerlemeye çalışması dikkat çekti. - İSTANBUL

YORUMLAR
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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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