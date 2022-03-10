İstanbul'da kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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İstanbul'da kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiliyor

10.03.2022 15:06
İstanbul'da kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiliyor

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler karla kaplanan yollarda araç kullanmakta zorluklar yaşıyor.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler karla kaplanan yollarda araç kullanmakta zorluklar yaşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün öğle saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Anadolu yakasının Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde etkili olan tipi sonucu TEM otoyolu ve diğer ana arterler kar tutmaya başladı.

Kar yağışı nedeniyle TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Ümraniye kavşakları arasında trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler, karla kaplanan yolda otomobillerinin kaymaması için ağır seyrediyor.

Ümraniye Şerifali Mahallesi Hatboyu Bulvarı'nda bir İETT otobüsünün kayganlaşan yolda yokuş çıkmakta zorlandığı görüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü ise yağış nedeniyle köprüde ilerlemekte güçlük çekti.

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde yoğun yağış nedeniyle bazı araçların yolun kenarına park edildikleri görüldü.

Birçok ilçede öğle saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, Kağıthane'de yer yer gök gürültüsüyle birlikte etkili oldu.

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TEM Otoyolu, Ümraniye, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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