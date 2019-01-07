Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı Tekrar Başladı

İstanbul'da Kar Yağışı Tekrar Başladı

1 saat önce

Ersan SAN / İSTANBUL DHAİstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde tekrar başladı.

İstanbul'da Kar Yağışı Tekrar Başladı, System.String[]
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde tekrar başladı. Bazı bölgeler beyaza büründü. Kar yağışı aralıklar halinde sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Sarıyer'den kar yağışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:54 Kaynak: DHA

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