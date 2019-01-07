İstanbul'da Kar Yağışı Tekrar Başladı
1 saat önce
İSTANBUL'da kar yağışı akşam saatlerinde tekrar başladı.
İSTANBUL'da kar yağışı akşam saatlerinde tekrar başladı. Bazı bölgeler beyaza büründü. Kar
yağışı aralıklı olarak sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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- Sarıyer
'den kar yağışı - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:55 Kaynak: DHA
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