Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı Tekrar Başladı

İstanbul'da Kar Yağışı Tekrar Başladı

1 saat önce

İSTANBUL'da kar yağışı akşam saatlerinde tekrar başladı.

İstanbul'da Kar Yağışı Tekrar Başladı, System.String[]
İSTANBUL'da  kar yağışı akşam saatlerinde tekrar başladı. Bazı bölgeler beyaza büründü. Kar yağışı aralıklı olarak sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Sarıyer'den kar yağışı - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:55 Kaynak: DHA

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