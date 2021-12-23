İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı! İlerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor - Son Dakika

İstanbul'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde bölge bölge tekrar etkili olmaya başladı. İstanbul'da Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş ile Silivri ve Sarıyer'in yüksek kesimlerine kar yağdı. Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı, özellikle yüksek bölgeleri beyaza bürüdü.

BELEDİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Yağış trafikte herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Belediye ekipleri, olumsuzluklara karşı hazır bekletildi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde devam etmesi bekleniyor.