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İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı! İlerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı! İlerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor

23.12.2021 00:31

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün gece ve gün içinde İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermişti. Tekrar etkisini gösteren kar yağışı artarak devam ediyor.

İstanbul'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde bölge bölge tekrar etkili olmaya başladı. İstanbul'da Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş ile Silivri ve Sarıyer'in yüksek kesimlerine kar yağdı. Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı, özellikle yüksek bölgeleri beyaza bürüdü.

BELEDİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Yağış trafikte herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Belediye ekipleri, olumsuzluklara karşı hazır bekletildi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı! İlerleyen saatlerde etkisini artıracak
İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı! İlerleyen saatlerde etkisini artıracak
İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı! İlerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor

İstanbul, Sarıyer, Şişli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı! İlerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı! İlerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor - Son Dakika
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