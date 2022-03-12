İstanbul'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor

12.03.2022 21:05
İstanbul'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğuna neden oluyor.

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Gün boyu aralıklarla süren ve zaman zaman etkisini artırarak yoğunlaşan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün giriş-çıkışında ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda trafik yoğunluğu olduğu ve araçların durma noktasına geldiği gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda da özellikle Göztepe'de trafiğin çok ağır ilerlediği görülüyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100, TEM, Basın Ekspres, Mahmutbey Gişeleri ve E-5 üzerindeki bölgelerde trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Bu arada, İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 21.00 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

YORUMLAR
500
Mahmutbey TEM Otoyolu'ndaki kar yağışı havadan görüntülendi Mahmutbey TEM Otoyolu'ndaki kar yağışı havadan görüntülendi İstanbul'da yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı İstanbul'da yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı

TEM Otoyolu, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor - Son Dakika


Son Dakika
21:05 Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor! Göztepe maçını 4 golle kazandı
20:44 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gerginlik! AK Partili ve MHP'liler arasında 6 ve 9 krizi yaşandı
20:41 Galatasaray savunması, Xavi'yi şaşırttı: Karşılaşmadığımız bir savunma seviyesi
20:39 Zelenski'den savaş açıklaması: Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir
20:01 Trabzon'da otobüs yolcularına şaşırtan sürpriz! Kart okutanlar duydukları sese inanamadı
19:58 Birleşmiş Milletler açıkladı! Rusya Ukrayna savaşında son rakam 3 milyona geldi
14:14 İkinci el araç fiyatları uçtu, piyasalar durgunlaştı: Satış yapılamıyor
19:42 Son Dakika: Ülkemizde 12 Mart günü koronavirüs sebebiyle 132 kişi vefat etti, 20 bin 465 yeni vaka belirlendi
19:41 Denizli'de yaşayan moda tasarımcısı otomobilinde arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü!
19:21 İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle uyarıda bulundu: Trafiğe çıkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 21:11:26. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement