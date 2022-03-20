İstanbul'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle yollar karla kaplandı. Sürücüler rampadan inişte zorlanırken, bazı araçlar da yolda kaldı. Kaygan zemin nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük geçtiği görüldü.

Beyoğlu Sültüce Mahallesi'nde de ara sokaklar karla kaplandı. Yoğun yağış bölgedeki etkisini sürdürüyor.

Zeytinburnu'nda ise yoğun kar yağışı ve kaygan zemin araçların güçlükle ilerlemesine neden oldu. Öte yandan D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Çekmeköy Madenler mevkisinde trafikte seyreden araçların sürücüleri yoğun sağanak nedeniyle zor anlar yaşıyor. Sancaktepe-Kartal bağlantı yolunda seyreden sürücüler de karla kaplanan yolda güçlükle ilerliyor. Etkili yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü gözleniyor.

Sultanbeyli'de yoğun yağış ve kaygan zemin nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği, bir aracın da kaydığı görüldü.

Pendik- Tuzla istikametinde seyreden bir araç da kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kar yağışı birçok ilçede aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.