İstanbul'da kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

Kağıthane'de yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle gözü görmezken, vatandaşlar ise durakta otobüs bekledi. Kar küreme araçlar ise ara sokaklarda çalışma yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle adeta göz gözü görmedi. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı. İşe gitmek isteyen bazı vatandaşlar ise duraklara sığınarak otobüs bekledi. Öte yandan kar küreme araçları ise ara sokaklarda çalışma yaparak yolları trafiğe açmaya çalışıyor.

(İHA)