İstanbul'da kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

18.01.2021 09:17

Kağıthane'de yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı.

Kağıthane'de yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle gözü görmezken, vatandaşlar ise durakta otobüs bekledi. Kar küreme araçlar ise ara sokaklarda çalışma yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle adeta göz gözü görmedi. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı. İşe gitmek isteyen bazı vatandaşlar ise duraklara sığınarak otobüs bekledi. Öte yandan kar küreme araçları ise ara sokaklarda çalışma yaparak yolları trafiğe açmaya çalışıyor.

(İHA)

İstanbul'da kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
İstanbul'da kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
İstanbul'da kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
İstanbul'da kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kağıthane, İstanbul, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika


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