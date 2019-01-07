İstanbul'da Kar Yağışı Vatandaşları İş Çıkış Saatinde Yakaladı
1 saat önce
- İstanbul'da kar yağışı vatandaşları iş çıkış saatinde yakaladıİSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar vatandaşları iş çıkış saatinde yakaladı.
- İstanbul
'da kar yağışı vatandaşları iş çıkış saatinde yakaladı
İSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar vatandaşları iş çıkış saatinde yakaladı. Yenibosna
'da vatandaşlar bir anda yağmaya başlayan karda yürümekte zorlandı.
İstanbul'da beklenen kar vatandaşları iş çıkış saatinde yakaladı. Yenibosna'da vatandaşlar bir anda yağmaya başlayan kar karşısında hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar otobüse binmek için beklediği duraklarda kara yakalanırken bazı vatandaşlar da bankamatik kuyruklarında sıra beklerken yakalandı. Özellikle gençler yağan kardan oldukça memnun kaldı.
Hep birlikte karın gelmesini beklediklerini ifade eden Yaşar
Durmaz, "Kar
yağsın. En azından pislikler gider. İstanbul temiz olur. Daha iyi olur. İnşallah çok kaza olmaz. Hep birlikte karın gelmesini bekliyoruz" dedi.
Tek isteğinin karın tutup okulların tatil olmasını söyleyen Berk Efe Bozkurt, "Tek istediğim bir şey var. İnşallah yarına kadar kar tutar da okullar tatil olur. Her öğrenci gibi bende karın yağmasını istiyorum. Kar Metrobüse çok işlemiyor. O yüzden şanslıyız. Arabası olanlar düşünsün " şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:08 Kaynak: İHA
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