Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı Vatandaşları İş Çıkış Saatinde Yakaladı

İstanbul'da Kar Yağışı Vatandaşları İş Çıkış Saatinde Yakaladı

1 saat önce

- İstanbul'da kar yağışı vatandaşları iş çıkış saatinde yakaladıİSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar vatandaşları iş çıkış saatinde yakaladı.

- İstanbul'da kar yağışı vatandaşları iş çıkış saatinde yakaladı

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar vatandaşları iş çıkış saatinde yakaladı. Yenibosna'da vatandaşlar bir anda yağmaya başlayan karda yürümekte zorlandı.
İstanbul'da beklenen kar vatandaşları iş çıkış saatinde yakaladı. Yenibosna'da vatandaşlar bir anda yağmaya başlayan kar karşısında hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar otobüse binmek için beklediği duraklarda kara yakalanırken bazı vatandaşlar da bankamatik kuyruklarında sıra beklerken yakalandı. Özellikle gençler yağan kardan oldukça memnun kaldı.
Hep birlikte karın gelmesini beklediklerini ifade eden Yaşar Durmaz, "Kar yağsın. En azından pislikler gider. İstanbul temiz olur. Daha iyi olur. İnşallah çok kaza olmaz. Hep birlikte karın gelmesini bekliyoruz" dedi.
Tek isteğinin karın tutup okulların tatil olmasını söyleyen Berk Efe Bozkurt, "Tek istediğim bir şey var. İnşallah yarına kadar kar tutar da okullar tatil olur. Her öğrenci gibi bende karın yağmasını istiyorum. Kar Metrobüse çok işlemiyor. O yüzden şanslıyız. Arabası olanlar düşünsün " şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:08 Kaynak: İHA

İstanbul, Kar, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Ay Süreyle 2 Bin Kişi Alınacağını Öğrenen, İŞKUR Binası Önüne Koştu Gaziantep'te Parkta Gömülü Bebek Cesedi Bulundu

Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 5 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 20:39:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı Vatandaşları İş Çıkış Saatinde Yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]