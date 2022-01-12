İstanbul'da kar yağışı ve rüzgar aralıklarla etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'da dün gece başlayan kuvvetli rüzgar ve bazı ilçelerde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Kentin Trakya kesiminde etkili olan kar yağışı, Silivri'deki Dana Mandıra Tabiat Parkı'nı beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar, karlı doğa manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kartal'da ve Aydos Ormanı'nda da aralıklarla kar yağışı devam ediyor.

Beylikdüzü'nde ise kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir binanın dış cephesi yerinden koparak sokağa savruldu.

Önlemler

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kar yağışına karşı önlem aldı. 60 farklı noktaya Buzlanma Erken Uyarı Sistemi kurulurken, 7 bin 421 personel 1582 araçla sahada görevlendirildi. 465 farklı noktaya kar küreme araçları, solüsyon ve tuzlama ekipmanları konuşlandırıldı.

Kentin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için kuru mama desteği sağlandı. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 500 noktada günlük 1 ton mama desteği sunacak.

Yoğun yağış nedeniyle ortaya çıkabilecek trafikte görev yapacak mobil büfelerle sürücülerin ihtiyaçları karşılanacak. Hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi sunulacak.

Zorlu kış şartlarında sokakta kalan evsizler, zabıta ekipleri tarafından tespit edilip, sağlık kontrollerinin ardından Büyükşehir Belediyesi misafirhanelerinde konuk edilecek. Halihazırda 422 evsiz vatandaş misafir ediliyor.