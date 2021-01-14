İstanbul'da kar yağışı yarın başlayacak - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı yarın başlayacak

14.01.2021 09:12
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kar yağışı İstanbul'da yarın öğleden sonra başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kar yağışı İstanbul'da yarın öğleden sonra başlayacak. Kar yağışının Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 0 dereceye kadar düşecek.

Megakent İstanbul aylardır susuzluk tehlikesi altında bulunuyordu. Son bir haftada etkili olan yağmurlar kentte yüzleri güldürdü. Yağan yağmurlar sonrası barajlarda doluluk oranı yüzde 26 seviyesine kadar yükseldi. Yağmurların ardından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü İstanbul'da, 4 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışının yarın öğleden sonra başlayacak. Pazartesi gününe kadar etkili olacak olan kar yağışının ardından ise 2 gün güneşli hava olacak. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede düşecek.

İşte İstanbul'da önümüzdeki 7 günlük hava durumu;

Bugün yağmurlu en yüksek 6 en düşük 3 derece

Cuma kar yağışlı en yüksek 4 en düşük 1 derece

Cumartesi kar yağışlı en yüksek 4 en düşük 0 derece

Pazar kar yağışlı en yüksek 2 en düşük 0 derece

Pazartesi kar yağışlı en yüksek 2 en düşük 0 derece

Salı parçalı bulutlu en yüksek 4 en düşük 0 derece

Çarşamba parçalı bulutlu en yüksek 5 en düşük 2 derece

(Ertuğrul Gün/İHA)

Meteoroloji, Pazartesi, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kar yağışı yarın başlayacak - Son Dakika


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