İstanbul'da kar yağışının ardından dolu sürprizi - Son Dakika
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İstanbul'da kar yağışının ardından dolu sürprizi

18.03.2022 14:07

İstanbul'da kar yağışının ardından dolu sürprizi Beyoğlu'nda yağan karın ardından dolu etkili oldu Beyoğlu'nda kar yağışının ardından kısa süreli dolu etkili oldu.

İstanbul'da kar yağışının ardından dolu sürprizi

Beyoğlu'nda yağan karın ardından dolu etkili oldu

İSTANBUL - Beyoğlu'nda kar yağışının ardından kısa süreli dolu etkili oldu.

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından sabahın erken saatlerinde kar yağdı. Mega kentte kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, dolu sürprizi yaşandı. Beyoğlu Piyaleşapa'da kar yağışının ardından dolu etkili oldu. Yaklaşık 5 dakikalık yağıştan sonra yerler ve araçların üzeri kısmen dolu ile kaplandı.

İstanbul'da kar yağışının ardından dolu sürprizi
İstanbul'da kar yağışının ardından dolu sürprizi
İstanbul'da kar yağışının ardından dolu sürprizi

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Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da kar yağışının ardından dolu sürprizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışının ardından dolu sürprizi - Son Dakika
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