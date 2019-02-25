Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yerini Yağmura Bıraktı

İstanbul'da Kar Yerini Yağmura Bıraktı

55 dakika önce

İstanbul genelinde hafta sonu etkili olan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren yerini yağmura bıraktı.

İstanbul'da Kar Yerini Yağmura Bıraktı, System.String[]
İstanbul genelinde hafta sonu etkili olan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren yerini yağmura bıraktı. İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışı, bu gece geç saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Gece saatlerinde Taksi Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gezinen vatandaşlar yağmurdan etkilenmemek için şemsiye kullandı. Bazı vatandaşların da saçak altlarına girdiği görüldü. İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından sabahın erken saatlerinde yollarda trafik oluşmaması ve kar yağışının etkisiyle meydana gelen buzlanmanın önüne geçebilmek amacıyla Taksim Meydanı başta olmak üzere ana yollarda kar küreme araçları hazırda bekletiliyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:31 Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, İstanbul, Güncel
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