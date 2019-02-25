İstanbul'da Kar Yerini Yağmura Bıraktı
55 dakika önce
İstanbul genelinde hafta sonu etkili olan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren yerini yağmura bıraktı.
İstanbul
genelinde hafta sonu etkili olan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren yerini yağmura bıraktı. İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışı, bu gece geç saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Gece saatlerinde Taksi Meydanı ve İstiklal Caddesi
'nde gezinen vatandaşlar yağmurdan etkilenmemek için şemsiye kullandı. Bazı vatandaşların da saçak altlarına girdiği görüldü. İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından sabahın erken saatlerinde yollarda trafik oluşmaması ve kar yağışının etkisiyle meydana gelen buzlanmanın önüne geçebilmek amacıyla Taksim
Meydanı başta olmak üzere ana yollarda kar küreme araçları hazırda bekletiliyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:31 Kaynak: İHA
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