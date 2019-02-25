Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yerini Yağmura Bıraktı

İstanbul'da Kar Yerini Yağmura Bıraktı

25 dakika önce

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'u etkisi altına alan kar yağışı sabahın ilk saatleriyle birlikte yerini yağmura bıraktı.

İstanbul'da Kar Yerini Yağmura Bıraktı, System.String[]
Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'u etkisi altına alan kar yağışı sabahın ilk saatleriyle birlikte yerini yağmura bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kışla Mücadele Araçları da her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için megakentin birçok noktasında alarm durumundaydı.

Geçen Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da etkili olan kar yağışı, bu sabah itibariyle yerini yağmura bıraktı. Bugün hava sıcaklıklarının yükselmesi beklenirken, İBB'ne bağlı 'Kışla Mücadele' ekipleri de gece boyunca alarm durumundaydı. Ekipler, özellikle ana arterlerde her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazır durumunda bekletiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:05 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Başıboş Atlar Kar Altında Sığınacak Yer Aradı Vali Yerlikaya'nın Tatil Tweetini Gören Öğrenciler, Yorumlarıyla Kırdı Geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babasını Kaybeden Mabel Matiz'e Taziye Telefonu! Meteoroloji, İstanbul'daki Kar Yağışı Sonrası Yeniden Uyardı: Sağanak Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 09:30:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yerini Yağmura Bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]