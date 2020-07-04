İstanbul'da kara, deniz ve havadan "Yeni Normal" denetimleri - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla İstanbul genelinde Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kara, deniz ve havadan "Yeni Normal" denetimleri yapılıyor. Kontrollü sosyal hayat için, toplu ulaşım araçları, halka açık mekan ve işletmelerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlar hakkında yasal işlem yapılıyor.



İstanbul'da 149 araca işlem yapıldı



Dün İstanbul genelinde Jandarma ve Emniyet Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; 887 otobüs ve bin 632 minibüs aracı denetlenerek, kural ihlali yapan 149 araca işlem yapıldı.



Denizde de denetimler yapılıyor



Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından "Mavi Vatan" denizde yapılan denetimlerde ise 5 teknede 16 yolcu ve 1 tekne kaptanına cezai işlem uygulandı, 2 tekne seferden alıkondu, 4 tekne hakkında idari işlem yapıldı. - İSTANBUL