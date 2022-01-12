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İstanbul'da kara hasret kalanlar Uludağ'ı tercih etti - Son Dakika

İstanbul'da kara hasret kalanlar Uludağ'ı tercih etti

12.01.2022 14:28

İstanbul'da kara hasret kalanlar Uludağ'ı tercih etti İstanbul'da beklenen kar yağışı gelmeyince, vatandaşlar Uludağ'ı tercih etti.

İstanbul'da kara hasret kalanlar Uludağ'ı tercih etti

BURSA - İstanbul'da beklenen kar yağışı gelmeyince, vatandaşlar Uludağ'ı tercih etti.

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da yaklaşık bir haftadır yağmayan kar dün akşam itibariyle tekrar başladı. Hafta sonu olduğu gibi hafta içi de yurt içi ve yurt dışından turistlerini ağırlayan Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Özellikle İstanbul'da beklenen kar yağmayınca vatandaşlar Uludağ'a tercih etti. Kayak yapmayı yeni öğrenenler ise hafta içi pistlerin boş olmasını avantajlı olarak değerlendirdi. Meteorolijinin resmi sitesinden alınan hava sıcaklığı -10 derece olarak ölçülürken, Sarıalan bölgesi başta olmak üzere Uludağ ulaşan tüm yollarda Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu gece ve yarın da Uludağ'da yoğun kar yağışı tahmin edilirken, hava sıcaklığı ise -13 ile -19 derece olması bekleniyor.

İstanbul'dan gelen vatandaşlar ise Uludağ'ı çok sevdiklerini ifade ederek, "İstanbul'da kar yağmayınca buraya geldik. Kayak yapmayı öğreniyoruz ama biraz zorlukları var. Herkese Uludağ'ı tavsiye ediyorum" diye konuştular.

İstanbul'da kara hasret kalanlar Uludağ'ı tercih etti
İstanbul'da kara hasret kalanlar Uludağ'ı tercih etti
İstanbul'da kara hasret kalanlar Uludağ'ı tercih etti

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İstanbul, Uludağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kara hasret kalanlar Uludağ'ı tercih etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kara hasret kalanlar Uludağ'ı tercih etti - Son Dakika
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