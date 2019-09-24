İstanbul'da Karadeniz akşamı
1 saat önce
Konserin açılışını "Sol Yanım" şarkısı YouTube'da 10 milyondan fazla kez izlenen Merve Yavuz yaptı.
Konserin açılışını "Sol Yanım" şarkısı YouTube'da 10 milyondan fazla kez izlenen Merve Yavuz yaptı. Onu İmera grubu ve Öykü Gürman izledi. "Ah Bu Sevdaluk" ve "Oy Beni Vurun Vurun" türküleriyle konserine başlayan Gürman, bir de sürpriz yaptı, "İyi Şeyler"i okumak üzere Tuna Kiremitçi'yi sahneye davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:35
Güzel oyuncu Elçin Sangu, yeni projeyle dönüş yapıyor Demet Akalın İbrahim Erkal'ın vasiyetini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı Şef Somer Sivrioğlu, yarışma esnasında sporcularla konuşan Yasin'e koşu cezası verdi Jet Sosyete dizisi, üçüncü sezon fragmanında Çukur'un çatışma sahnesine gönderme yaptı