İstanbul'da Karadeniz akşamı

Konserin açılışını "Sol Yanım" şarkısı YouTube'da 10 milyondan fazla kez izlenen Merve Yavuz yaptı. Onu İmera grubu ve Öykü Gürman izledi. "Ah Bu Sevdaluk" ve "Oy Beni Vurun Vurun" türküleriyle konserine başlayan Gürman, bir de sürpriz yaptı, "İyi Şeyler"i okumak üzere Tuna Kiremitçi'yi sahneye davet etti.