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Karadeniz'de deniz kirliliğiyle mücadele pilot proje toplantısı - Son Dakika

Karadeniz'de deniz kirliliğiyle mücadele pilot proje toplantısı

18.01.2022 15:49

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Uluslararası Daimi Temsilcisi Lazar Comanescu, "Karadeniz'de Deniz Kirliliği ile Mücadele İçin Pilot Yenilikçi Çözümler" projesinin, Karadeniz'de deniz kirliliği ve deniz atıklarının azaltılması noktasında üye ülke ve ilgili kurumlara yenilikçi...

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Uluslararası Daimi Temsilcisi Lazar Comanescu, "Karadeniz'de Deniz Kirliliği ile Mücadele İçin Pilot Yenilikçi Çözümler" projesinin, Karadeniz'de deniz kirliliği ve deniz atıklarının azaltılması noktasında üye ülke ve ilgili kurumlara yenilikçi çözümler sunduğunu söyledi.

Proje kapsamında Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Uluslararası Daimi Temsilcisi Lazar Comanescu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve ilkokul öğrencileri katıldı.

Comanescu, Karadeniz'de deniz kirliliğinin önlenmesi için yenilikçi çözümlere dair bu pilot proje kapsamında şimdiye kadar yürütülen çalışmalar içinde yer almaktan büyük bir kıvanç duyduklarını belirtti.

Projenin Ocak 2021'de başladığını ve AB Komisyonu tarafından finanse edildiğini aktaran Comanescu,"Projenin amacı, Karadeniz'de deniz kirliliği ve deniz atıklarının azaltılması ve etkin şekilde ele alınması konusunda bölgesel diyaloğa katkıda bulunurken aynı zamanda ilgili kurumlarla yenilikçi çözümler aramaktır." diye konuştu.

Bugünkü etkinliğin, deniz kirliliği, plastik atık ve terk edilmiş balık ağlarının geri dönüşümü konusunda üye devletlerin genç kuşakları bilinçlendirmesine yönelik kampanyalarının bir parçası olduğunu ifade eden Comanescu, şu bilgileri paylaştı:

"Proje kapsamında Türkçe ve İngilizce olarak eğitici, bilgilendirici bir okul seti oluşturduk ve bunu tüm ilgili KEİ üye ülkeleri ile paylaşmaya hazırız. Kit bir kitap, bir günlük, bir geri dönüştürülmüş çanta, bir iğne ve bir çıkartma içermektedir. 'ATTO ve temiz deniz' projesinin amaçları doğrultusunda oluşturulmuş benzersiz bir hikayedir."

"Boğaz'ın keyfini çıkarmak İstanbul'da yaşamakla eş anlamlıdır"

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Darnell ise KEİ'nin denizlerin korunmasına yönelik katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bu çalışmaların çocukların bilinçlendirilmesi konusunda önemli bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Darnell, "ABD'nin bu girişime fon sağlamasından büyük gurur duyuyorum. Ayrıca partnerlerimize sergiledikleri kararlılıktan dolayı da teşekkür ediyorum." dedi.

Boğaz'ı temizleme çalışmalarına ilişkin Darnell, şunları söyledi:

"Boğaz'ın keyfini çıkarmak İstanbul'da yaşamakla eş anlamlıdır. Boğaz'ı temizleme çalışmalarına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Deniz kirliliğinin yol açabileceği hasarın bilincindeyiz. Bu nedenle ABD hem yurt içinde denizlerdeki çöplerin önlenmesi ve azaltılması hem de diğer ülkelerin atık yönetimi çalışmalarına destek vermektedir. Ayrıca, okyanuslarda plastik sorunun azaltacak araştırmaları desteklemektedir."

Darnell, çevreyi korumaya yönelik yerel ortaklıklar kurduklarını kaydederek, 7. Okyanuslar Konferansı'na ev sahipliği yapacakları bilgisini paylaştı.

"Deniz ve okyanuslarda yaklaşık 100 ila 150 milyon ton plastik çöp yüzüyor"

Sarıyer Belediye Başkanı Genç de gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakmak için bu projeye paydaş olduklarını belirtti.

Doğanın tüm su kaynaklarını korumak zorunda olduklarını ifade eden Genç, "Bunu gerçekleştirmenin yolu da sürdürülebilirlik kriterlerinin yaşamın her alanında uygulamaya koymaktan geçiyor. Aşırı avlanma tutkusu ile denizleri kurutuyoruz. Okyanuslarda ve denizlerde 100 ila 150 milyon ton plastik çöpün yüzdüğü tahmin ediliyor." diye konuştu.

Genç, denizlerdeki kirliliğinin önüne geçilmemesi durumunda canlı yaşamının tamamen kaybedileceğine dikkat çekti.

Karadeniz'deki ekosistemin tahribatını önlemek için ellerinden gelen katkıyı sağlayacaklarını dile getiren Genç, denize kıyısı olan tüm yerel yönetimleri bu tür projeleri başlatmaya davet etti.

Karadeniz'de deniz kirliliğiyle mücadele pilot proje toplantısı
Karadeniz'de deniz kirliliğiyle mücadele pilot proje toplantısı
Karadeniz'de deniz kirliliğiyle mücadele pilot proje toplantısı
Karadeniz'de deniz kirliliğiyle mücadele pilot proje toplantısı
Karadeniz'de deniz kirliliğiyle mücadele pilot proje toplantısı
Karadeniz'de deniz kirliliğiyle mücadele pilot proje toplantısı
Karadeniz'de deniz kirliliğiyle mücadele pilot proje toplantısı
Karadeniz'de deniz kirliliğiyle mücadele pilot proje toplantısı

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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Karadeniz, İstanbul, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de deniz kirliliğiyle mücadele pilot proje toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'de deniz kirliliğiyle mücadele pilot proje toplantısı - Son Dakika
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