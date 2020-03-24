İstanbul'da karantinadan kaçan kişi Tekirdağ'daki evine geldi - Son Dakika

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İstanbul'da karantinadan kaçan kişi Tekirdağ'daki evine geldi
6 saat önce
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bulunduğu hastanede karantinadan kaçarak Tekirdağ'daki evine gelen kişi, yeniden karantinaya alındı.
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bulunduğu hastanede karantinadan kaçarak Tekirdağ'daki evine gelen kişi, yeniden karantinaya alındı.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 51 yaşındaki E.Ç, buradan kaçarak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ndeki evine geldi.
Bu kişiyi karşısında gören ailesi, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Yeniden kaçmak isterken jandarma ekiplerince yakalanan E.Ç, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine götürülerek karantinaya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:48 Kaynak: AA
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