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Karda mahsur kalıp camiye sığınan İsrailli haham ülkesine döndü - Son Dakika

Karda mahsur kalıp camiye sığınan İsrailli haham ülkesine döndü

27.01.2022 18:57

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı bölgeden jandarma tarafından alınarak camiye götürülen İsrailli haham İsrael Elbom, ülkesine döndü.

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı bölgeden jandarma tarafından alınarak camiye götürülen İsrailli haham İsrael Elbom, ülkesine döndü.

Kar yağışı sırasında saat 15.00'dan gece 02.00'a kadar araçta beklemek zorunda kalan Elbom, jandarmanın yardımıyla yakındaki bir polis merkezine, ardından beklemek üzere İstanbul Havalimanı yakınındaki Ali Kuşçu Camisi'ne götürüldü. Yolların açılmasıyla Esenyurt'taki bir otele yerleştirilen Elbom, uçakla İsrail'e dönmek için İstanbul Havalimanı'na geldi.

Elbom, Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki bilet işlemlerini tamamladıktan sonra pasaport kontrolünden geçti.

"İlk kez bir camiye girdim"

Uçağa binmeden önce gazetecilere açıklama yapan 62 yaşındaki İsrael Elbom, kar yağışı ve tipi yüzünden İstanbul Havalimanı'na varamadan yaklaşık 10 saat yolda mahsur kaldığını söyledi.

Askerlerin gelip kendisini kurtardığını belirten Elbom, şunları kaydetti:

"Götürdükleri yer otel değil bir camiydi. Orada uyudum. 5 saat camide kaldım. Sabah ibadet ettim. Herkes çok iyi davrandı bana. Hepimiz için, şimdi ve gelecek zamanlar için savaş değil barış istiyorum. Müslümanlar ve herkes için bunu istiyorum. Dünya böylece daha güzel olacak. Camideki tek Yahudi bendim. Camide çok iyi hissettim. Oradaki insanlar çok iyiydi. İlk kez bir camiye girdim. İyi ve rahat hissettim orada. Birbirimizi seversek, birbirimize gülümser ve daha iyi davranırsak her şey güzel olacak."

Sık sık Türkiye'ye ziyarette bulunduğunu dile getiren Elbom, yakında tekrar geleceğini söyledi.

Elbom, THY'nin 18.30 uçağıyla ülkesine döndü.

Karda mahsur kalıp camiye sığınan İsrailli haham ülkesine döndü
Karda mahsur kalıp camiye sığınan İsrailli haham ülkesine döndü
Karda mahsur kalıp camiye sığınan İsrailli haham ülkesine döndü
Karda mahsur kalıp camiye sığınan İsrailli haham ülkesine döndü
Karda mahsur kalıp camiye sığınan İsrailli haham ülkesine döndü

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Jandarma, İstanbul, Haham, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karda mahsur kalıp camiye sığınan İsrailli haham ülkesine döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karda mahsur kalıp camiye sığınan İsrailli haham ülkesine döndü - Son Dakika
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