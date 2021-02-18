İstanbul'da karda snowboard keyfi kamerada - Son Dakika

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İstanbul'da karda snowboard keyfi kamerada

Sarıyer ve Başakşehir'de iki kişi snowboard tahtası ile karda kayak yaptı

İSTANBUL - Sarıyer Emirgan'da ve Başakşehir'de kar yağışı sonrası snowboard tutkunu iki kişi, kayak pistindeymiş gibi kaydı. Karda snowboard keyfi cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da son günlerde etkili olan kar yağışı, renkli görüntüler oluşturdu. Sarıyer Emirgan'da ve Başakşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ağaçlık alan, snowboard tutkunu genç için adeta piste dönüştü. Snowboard tahtası ile kayak pistindeymiş gibi kayan genç, cep telefonu kamerasına yansıdı.