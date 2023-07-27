Kargo firmasındaki utanç verici görüntülerde yer alan 3 çalışan işten atıldı - Son Dakika
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Kargo firmasındaki utanç verici görüntülerde yer alan 3 çalışan işten atıldı

27.07.2023 14:53

İstanbul'da bir kargo firmasının şubesi önünde çekilen görüntülerde, kolilerin fırlatılarak araca yüklenmesi nedeniyle 3 çalışanın iş akdi feshedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından firma yetkilileri suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da, bir kargo firmasının şubesi önünde kolilerin fırlatılarak, araca yüklenmesine ilişkin görüntülerde yer alan 3 çalışanın iş akdi feshedildi.

KUTULARI FIRLATMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin geçen hafta bu firmanın Metris şubesi önünde yaşandığı ve kayıt altına alındığı belirtildi. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, 3 işçinin şubedeki kolileri araca yüklerken elden ele vermek yerine hızla fırlatması yer alıyor.

İŞTEN KOVULDULAR

Firma yetkilileri görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yaptıkları inceleme sonucunda 3 çalışanın iş akdini feshetti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Bir Alman lojistik firması ile alınan birleşme kararının tanıtım dönemine denk getirilen bu görüntülerden üzüntü duyduklarını ifade eden yetkililerin "mala zarar verme, ticari itibarı zedeleme, hizmet nedeni ile görevi kötüye kullanma" nedeniyle işçiler hakkında suç duyurusunda bulundukları ifade edildi.

Kaynak: AA
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İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kargo firmasındaki utanç verici görüntülerde yer alan 3 çalışan işten atıldı - Son Dakika


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