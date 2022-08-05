İstanbul'da kargo paketinde 75 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da kargo paketinde 75 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

05.08.2022 09:59

İstanbul'da kargo paketinde ekmek dilimleme makinesine gizlenmiş 75 bin uyuşturucu hap bulundu.

İstanbul'da kargo paketinde ekmek dilimleme makinesine gizlenmiş 75 bin uyuşturucu hap bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da kargo paketine gizlenen uyuşturucunun yurt dışına gönderilmek istendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Önceki gün akşam saatlerinde kargo firmasına giden polis, narkotik köpeği "Bozo"nun da yardımıyla şüphelenilen pakette inceleme yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilecek pakette ekmek dilimleme makinesine gizlenmiş 75 bin uyuşturucu hap bulundu.

Öte yandan, aynı gün il genelinde yapılan çalışmalarda da 656 gram uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden sağlanan 8 bin 295 lira ele geçirildi.

Çalışmaların tamamında 176 şüphelinin gözaltına alındığı, zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Bağcılar, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kargo paketinde 75 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da kargo paketinde 75 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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