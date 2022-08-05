Öte yandan, aynı gün il genelinde yapılan çalışmalarda da 656 gram uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden sağlanan 8 bin 295 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Bağcılar, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da kargo paketinde 75 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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