2 Ağustos'ta yapılan çalışma kapsamında kargo şubesine giden ekipler tarafından incelenen pakette filtre kahve makinesine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi. Sikkelerin Helenistik , Roma , Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği ve tarihi eser niteliği taşıdığı belirlendi.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Kargo paketine gizlenen 1073 sikkeye el konuldu - Son Dakika

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