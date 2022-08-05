KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Kargo paketine gizlenen 1073 sikkeye el konuldu - Son Dakika
Üye Girişi

KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Kargo paketine gizlenen 1073 sikkeye el konuldu

05.08.2022 10:33
KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Kargo paketine gizlenen 1073 sikkeye el konuldu

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (KOM) İstanbul'da kargo paketinde tarihi eser bulunabileceği iddiası üzerine harekete geçti. Kargo paketinin içindeki filtre kahve makinesine gizlenmiş 1073 adet sikke ele geçirilirken bir şüpheli de gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo firmasının Küçükçekmece'deki şubesine bırakılan pakette tarihi eser bulunabileceği istihbaratı üzerine inceleme başlattı.

KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Binlerce sikke ele geçirildi

1073 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

2 Ağustos'ta yapılan çalışma kapsamında kargo şubesine giden ekipler tarafından incelenen pakette filtre kahve makinesine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi. Sikkelerin Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği ve tarihi eser niteliği taşıdığı belirlendi.

KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Binlerce sikke ele geçirildi

ESERLER MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi. Sikkelerin incelenmek üzere müze müdürlüklerine teslim edildiği bildirildi.

YORUMLAR
500
İstanbul'da kargo paketine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi İstanbul'da kargo paketine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi İstanbul'dan Avrupa'ya kargoyla tarihi eser kaçakçılığı: Binin üzerinde sikke ele geçirildi İstanbul'dan Avrupa'ya kargoyla tarihi eser kaçakçılığı: Binin üzerinde sikke ele geçirildi
Kaynak: AA

Küçükçekmece, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Kargo paketine gizlenen 1073 sikkeye el konuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:33 KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Kargo paketine gizlenen 1073 sikkeye el konuldu
10:30 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:21 Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
10:12 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor
10:12 AK Partili Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan, "Usulsüz işe alımlara artık dayanamadım" diyerek partisinden istifa etti
09:47 Teletabiler'deki gülümseyen güneş bebek Jessica Smith'in son görüntüsü ortaya çıktı
09:41 Bolu'da facia! Defineci kullandığı hiltiden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü
09:42 Tayland'da barda yangın! 13 kişi yanarak can verdi
09:40 İYİ Partili Hamza Çankır'a otomobille çarpıp kaçan şüpheli damadı çıktı
09:26 Seren Serengil "şizofren" demişti! Sacit Aslan da Can Tanrıyar'a çok sert sözlerle yüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 10:56:39. #1.11#
SON DAKİKA: KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Kargo paketine gizlenen 1073 sikkeye el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement