İstanbul'da kargo paketine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da kargo paketine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi

05.08.2022 10:56

İstanbul'da kargo paketinde tarihi eser niteliği taşıyan 1073 sikke ele geçirildi.

İstanbul'da kargo paketinde tarihi eser niteliği taşıyan 1073 sikke ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo firmasının Küçükçekmece'deki şubesine bırakılan pakette tarihi eser bulunabileceği istihbaratı üzerine inceleme başlattı.

2 Ağustos'ta yapılan çalışma kapsamında kargo şubesine giden ekipler tarafından incelenen pakette filtre kahve makinesine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi.

Sikkelerin Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği ve tarihi eser niteliği taşıdığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi.

Sikkelerin incelenmek üzere müze müdürlüklerine teslim edildiği bildirildi.

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İstanbul'dan Avrupa'ya kargoyla tarihi eser kaçakçılığı: Binin üzerinde sikke ele geçirildi İstanbul'dan Avrupa'ya kargoyla tarihi eser kaçakçılığı: Binin üzerinde sikke ele geçirildi KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Kargo paketine gizlenen 1073 sikkeye el konuldu KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Kargo paketine gizlenen 1073 sikkeye el konuldu
Kaynak: AA

Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kargo paketine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kargo paketine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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