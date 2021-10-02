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İstanbul'da kargocuların kabusu motosikletli hırsızı "55 adet detayı" yakalattı - Son Dakika

İstanbul'da kargocuların kabusu motosikletli hırsızı "55 adet detayı" yakalattı

02.10.2021 10:35
İstanbul'da kargocuların kabusu motosikletli hırsızı

Kağıthane'de bir kargo aracını takibe alan hırsız, kargocunun bir adrese paketi vereceği sırada aracın kapısını açıp 8 adet paketi çalarak kaçtı.

Kağıthane'de bir kargo aracını takibe alan hırsız, kargocunun bir adrese paketi vereceği sırada aracın kapısını açıp 8 adet paketi çalarak kaçtı. Hırsızlıkta kullanılan motosiklet markasının İstanbul'da 55 tane olduğunu belirleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikletleri tek tek inceleyip hırsızı yakaladı. Hırsızın kargo aracından paketleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 12.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kargo çalışanı Mehmet Can O., bir adresin paketini teslim etmek için araçtan ayrılarak binaya girdi. Bu sırada kargocuyu takibe alan motosikletli hırsız, araca yaklaşarak içinden 8 adet kargo paketini çalarak kaçtı. Paketi teslim ettikten sonra araca inen Mehmet Can O., araçtan kargoların eksik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

Motosikletin markasından yola çıkıp, hırsızı yakaladılar

Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde ekipler, hırsızın motosikletle kargo aracına yanaşarak paketleri çaldığını tespit etti. Hırsızın kafasında kask olmasından dolayı kimlik belirlemede zorlanan ekipler, daha sonra kullanılan motosikletin rengini ve markasının Honda NC759 D olduğunu tespit etti. Hırsızlıkta kullanılan motosikletin peşine düşen ekipler, İstanbul'da 55 tane olduğunu belirledi. Ekipler motosiklet sahiplerini tek tek kontrol ederek hırsızlığın yapıldığı motosikletin Tülin Ş.'ye ait olduğunu ve hırsızlığı da eşi Mert T.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Hırsızlıktan çok sayıda kaydı olan hırsız, evinde yakalandı

Mert T.'nin evi ve çevresindeki güvenlik kameralarını geriye dönük inceleyen ekipler, şahsı adım adım takibe aldı. Hırsızlıktan çok sayıda kaydığı olduğu belirlenen Mert T., ekiplerin takibi sonucu Karagümrük Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olaya dair emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kargo aracından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kağıthane'de hırsızın kargo aracındaki paketleri çaldığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızın kargo aracına yanaşıp kapıyı açarak paketleri aldığı ve sonrasında geldiği motosikletle olay yerinden ayrıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Asayiş Büro, Motosiklet, Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kargocuların kabusu motosikletli hırsızı '55 adet detayı' yakalattı - Son Dakika


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