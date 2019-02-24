Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Karı Gören Sokağa Çıktı

İstanbul'da Karı Gören Sokağa Çıktı

35 dakika önce

İstanbul'da beklenen kar yağışının ardından her yer beyaza büründü.

İstanbul'da Karı Gören Sokağa Çıktı, System.String[]
İstanbul'da beklenen kar yağışının ardından her yer beyaza büründü. Kar yağışını gören vatandaşlar sokağa çıkarak kartopu oynadı.

İstanbul'da beklenen kar yağışının ardından şehrin birçok yeri beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu yerlerde vatandaşlar sokağa çıkarak karın tadını çıkarttı. Beykoz Elmalı Mahallesi'nde vatandaşlar sokağa çıkarak karın keyfini sürdü. Bazı vatandaşlar kartopu oynarken bazı vatandaşlar ise kızak ile kar üzerinde kaydı. Kar nedeni ile bazı sokak ve caddeler trafiğe kapanırken, bazı araçlar ise kar üzerinde ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar karda patinaj çekerken, bazı araçlar ise kar üzerinde kaydı.

"Vali amca okulları tatil yap"

Kar yağışını gören Yaren ve Ela kardeşler sokağa çıkarak poşet üzerinde kaydı. Yaren ve Ela kardeşler çok kar yağdığını ve Validen okulları tatil etmesini istediklerini belirterek, "Kar çok güzel ve eğlenceli, 2016 yılında da kar yağmıştı o zaman yine böyle kar üzerinde kaymıştık. Vali amcadan okulları tatil yapmasını istiyoruz" dedi.

Kar yağışı vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı

57 yaşındaki bir vatandaş gençliğini tekrar yaşadığını belirterek, "Şuan Beykoz Elmalı Mahallesi'ndeyiz, çocuklar için çok iyi oldu, tatil olsun olmasın, bu karı gördük ya Allah'a bin şükür olsun. Hem mikroplar kırılır, hem sağlığımız yerine gelir, hem de çocuklar eğleniyor hem de biz eğleniyoruz. Gençliğimiz aklımıza geldi" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:41 Kaynak: İHA

Kar, İstanbul, Güncel
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