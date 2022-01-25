İstanbul'da karın ardından yollar buz pistine dönecek - Son Dakika

İstanbul'da önceki gece tüm kentte hayat durduran kar yağışının etkileri sürüyor. Binlerce vatandaş, yolların tıkanması nedeniyle geceyi oteller ve konaklama noktalarında geçirirken, bugün de yeni bir tehlikeye ortaya çıktı.

SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINA DÜŞÜYOR

Kentte sıcaklıkların hızla sıfırın altına inmesiyle birlikte buzlanmalar başladı. Önceki geceki kar yağışının da etkisiyle yerde oluşan buz birikintilerinin daha da kayganlaştığı belirtildi.

SOKAĞA ÇIKACAKLAR DİKKAT

Araç kullanan ve sokağa çıkacak vatandaşların çok dikkatli olması gerektiği belirtilirken, akşam saatlerinde buzlanmanın etkisini artıracağı ifade edildi. Ara sokaklardaki minik buz kütlelerinin dahi tehlike oluşturabileceği vurgulandı.