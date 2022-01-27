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Kar yağışının etkileri sürüyor - Son Dakika

Kar yağışının etkileri sürüyor

27.01.2022 12:39

İstanbul'da ara sokaklar, kaldırımlar, üst geçitler ve caddelerde hala temizlenmeyen kar birikintileri ve oluşan buzlanmalar hayatı olumsuz etkiliyor.

İstanbul'da ara sokaklar, kaldırımlar, üst geçitler ve caddelerde hala temizlenmeyen kar birikintileri ve oluşan buzlanmalar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte 24 Ocak Pazartesi günü öğleden sonra etkisini artıran ve bazı bölgelerde aralıklarla süren karın meydana getirdiği olumsuz etkiler devam ediyor. Bazı bölgelerde kar yağışının etkilerinin silinmesi için belediye ekiplerince çalışma yürütülürken, bazı noktalarda ise temizlenmeyen kar ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşıyor.

Avrupa yakasında ana arterler açıkken, bazı bölgelerde cadde, ara sokak ve kaldırımlarda biriken kar ve oluşan buzlanma nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sarıyer ilçesinde bazı ara sokaklarda buzlanma meydana geldi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinin önündeki buzları kürekle kırarak temizledi. İlçenin ana caddelerindeki buzların ise eridiği görüldü.

Küçükçekmece'de mahalle sakinlerinden belediyeye tepki

Küçükçekmece'de bazı noktalarda karlar kaldırım kenarlarında birikti, vatandaşlar buzlanma nedeniyle kaldırımlarda yürümekte zorlandı. Merkez Mahallesinde bazı yolların kar nedeniyle kapalı olmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, Küçükçekmece Belediyesini defalarca aradıklarını ancak yardım için kimsenin gelmediğini söyledi.

Yolların kötü durumda olduğunu, dışarıya çıkmakta zorluk yaşadıklarını, daha önceki yıllarda yolların kardan temizlenmesi için çalışma yapıldığını aktaran vatandaşlar, yolun açılmasını bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Yavaşcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada belediyeyi 7-8 kere aramalarına rağmen sokaklarına ekip gönderilmediğini, karla kaplanan yoldan araçlarını çıkaramadıklarını belirtti.

Araçla deponun önüne ulaşamadıkları için mal sevkiyatı yapamadıklarını ve çalışamadıklarını dile getiren Yavaşcan, "Dün de bugün de belediyeyi arayıp kayıt oluşturdum. 'Geleceğiz' diyorlar ama gelemiyorlar. Küçükçekmece Belediyesi görevini yapamıyor. Üzgünüm." dedi.

Kentte trafik durumu

Anadolu yakasının birçok bölgesinde ana yollar kardan temizlenirken, D-100 kara yolunda Kartal ve Maltepe yönlerine doğru trafiğin açık olduğu gözlendi.

Bostancı ve Göztepe bölgelerinde yoğun olarak kullanılan üst geçitlerin temizlendiği, herhangi bir buzlanma olmadığı, vatandaşların rahatça yürüdüğü görüldü. Uzunçayır ve Altunizade metrobüs durağına giden yollar da belediye ekipleri tarafından temizlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bostancı'da gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolu Maltepe bölgesinde de yoğunluk yaşandı.

Kar yağışının etkileri sürüyor
Kar yağışının etkileri sürüyor
Kar yağışının etkileri sürüyor
Kar yağışının etkileri sürüyor
Kar yağışının etkileri sürüyor
Kar yağışının etkileri sürüyor
Kar yağışının etkileri sürüyor
Kar yağışının etkileri sürüyor

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Küçükçekmece, İstanbul, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışının etkileri sürüyor - Son Dakika


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