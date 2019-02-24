Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Karın Keyfini Çocuklar Çıkardı

İstanbul'da Karın Keyfini Çocuklar Çıkardı

39 dakika önce

İstanbul'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışının ardından birçok yer beyaza büründü.

İstanbul'da Karın Keyfini Çocuklar Çıkardı, System.String[]


İstanbul'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışının ardından birçok yer beyaza büründü. Yeterince temizlenmeyen ara sokaklarda araçlarıyla geçmeye çalışan sürücüler zaman zaman direksiyon kontrolünü kaybederken, yayalar da yürümekte zorluk çekti.  Karın keyfini her zamanki gibi yine çocuklar çıkardı.

Özellikle yüksek kesimlerde yaşanan yoğun kar yağışı, kimilerine keyif verirken kimilerine sıkıntı yaşattı. Vatandaşlar. evlerinin önünde ve araçlarının üzerlerinde biriken karları kendi imkanlarıyla temizlerken, çocuklar ise kendilerini sokağa attı. Çocuklar, hafta sonuna denk gelen yağışla birlikte sokak aralarında kar topu oynayıp, kardan adam yaparak ya da kayarak karın tadını çıkardı.

Ana arterlerde herhangi bir sorun yaşanmazken yeterince temizlenmeyen ara sokaklar hem sürücülere hem de yayalara sıkıntı yaşattı. Birçok araç sürücüsü karla kaplı sokaklarda yokuşları  çıkmaya çalışırken tehlike atlattı. Araçlarının kayması nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler çareyi geri dönmekte buldu. Karla kaplı ara sokaklar sürücüler kadar yayalar için de tehlikeye neden olurken, bazı vatandaşlar ayakta durmakta zorlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yokuşta çıkamayan araçlardan detay görüntü

-Çıkamayan araçların geri kayması

-Yokuş çıkamayan araçların geri dönmesi

-Yayaların kar nedeniyle yürümekte zorlanması

-Kar topu oynayan çocuklardan detay görüntü

-Kızak ile kayan çocuklardan detay görüntü

-Çocuklar ile röportaj

-Araçlarını temizleyen bazı vatandaşlardan detay görüntü

-Evinin önündeki karı temizleyen kişilerden detay görüntü

-Aracını temizleyen kişi ile röportaj

-Evlerin çatılarında oluşan buzlardan  detay görüntü - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:00 Kaynak: DHA

Yayalar, Kar, İstanbul, 3. Sayfa
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