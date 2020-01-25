İstanbul'da karışan cenaze bugün defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da karışan cenaze bugün defnedildi - Son Dakika

İstanbul'da karışan cenaze bugün defnedildi

6 saat önce

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve yerine Edirneli bir şahsın cenazesi gönderilen Ordulu Ali Çalışkan, bir gün aksaklığın ardından toprağa verildi.

İstanbul'da karışan cenaze bugün defnedildi, System.String[]

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve yerine Edirneli bir şahsın cenazesi gönderilen Ordulu Ali Çalışkan, bir gün aksaklığın ardından toprağa verildi.


İstanbul'da, aynı gün hayatını kaybeden ve ailelerine teslim edilen Ordulu Ali Çalışkan (81) ile Edirneli Mehmet Nurad'ın cenazeleri geçen gün memleketlerine gönderilirken karıştı. Şeker hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve defnedilmek üzere Ordu'ya getirilen Ali Çalışkan'ın cenazesi, aileleri tarafından teşhis edildiği esnada kendilerine ait olmadığı ortaya çıktı. Şaşkınlık yaşayan aileye dün İstanbul'dan yola çıkan gerçek cenaze, gece saatlerinde teslim edildi. Aile, bugün Ordu Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Biriminden gerçek cenazeleri alarak defnetmek üzere yola çıktı.


"Selası da verilmişti, herkes şok oldu"


Ali Çalışkan'ın torunu Kerem Özbekli, "Dün bayağı bir kalabalık vardı, İstanbul'dan da gelenler oldu. Halen buradayız, herkesin işi de aksadı. Dedemin defnedileceğini bildikleri için yakınları ve hayatta olana arkadaşları da geldi. Olayı onlar öğrenince şaşırdı. Biz olayı ilk duyunca şoke olduk. Herkes bekliyordu, camiden salası da verildi herkes şok oldu. İnsanlar da mağdur oldu" dedi.


Öte yandan Ali Çalışkan'ın cenazesi, bugün Perşembe ilçesinde Güzelyalı Mahallesi'nde toprağa verildi. - ORDU

İstanbul, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Robin Hood' bu kez İzmit'te ortaya çıktı! Veresiye defterini kapattı
Elazığ'a gönderilen bir yardım paketinin içinden çıkan not, okuyanları duygulandırdı Deprem kahini Dyson Lin'den İstanbul için kritik uyarı! Siyasilere çağrıda bulundu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 18:58:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da karışan cenaze bugün defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]