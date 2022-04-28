İstanbul'da karısını 17 kurşunla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika
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İstanbul'da karısını 17 kurşunla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

28.04.2022 12:24
İstanbul'da karısını 17 kurşunla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

İstanbul Beylikdüzü'nde kendisini aldattığından şüphelendiği eşini tabancayla 17 kez ateş ederek öldüren sanık hakkında, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 11 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde kendisini aldattığından şüphelendiği eşini tabancayla 17 kez ateş ederek öldüren sanık hakkında, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 11 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aslan Yılmaz'ın, karısı Semra Yılmaz'ı evlerinde 11 Ekim 2021'de ruhsatsız silahla öldürdüğü bildirildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen maktulün kuzeni Nurgül A, sanığın kendisini aldatmasından şüphelendiği maktule yüzleştirme yapmak istediğini, çiftin bu sırada tartışmaya başladığını belirtti.

Nurgül A, silahın kabzasıyla omzuna vurarak kendisini yaralayan sanığın, daha sonra eşine ateş etmeye başlaması üzerine kaçmak için yöneldiğinde merdivenlerden düştüğünü ifade etti.

İddianamede ifadelerine yer verilen maktulün annesi Fatma A. ile babası Mustafa A, sanığın olayın ardından kendilerini arayarak, "Semra'yı öldürdüm, gelin ölüsünü alın, sizi de öldüreceğim." dediğini, olay yerine gittiklerinde silahı kendilerine doğrultması üzerine korkarak evden çıktıklarını anlattı.

Suçlamaları kabul eden sanık Aslan Yılmaz, kendisini aldattığını düşündüğü için eşini öldürdüğünü, eşinin kendisine aşağılayıcı tarzda konuşarak tahrik ettiğini öne sürerek, pişman olduğunu dile getirdi.

"Mermi çekirdeği yaralanmaları ayrı ayrı öldürücü nitelikte"

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda, mermi çekirdeği yaralanmalarının 16'sının ayrı ayrı öldürücü nitelikte olduğunun belirlendiği kaydedildi.

İddianamede, sanığın eşine karşı silahla kasten öldürme eyleminde, olayın oluş şekli, gelişimi, suçta kullanılan silahın elverişliliği, sanığın 17 kez üst üste ateş ederek eylemini gerçekleştirmiş olması birlikte değerlendirildiğinde, eylemini canavarca hisle gerçekleştirdiğinin kabulü gerektiği tespitinde bulunuldu.

Sanığın olay yerine gelen maktulün anne ile babası olan müştekilere yönelik eyleminin silahla tehdit suçunu oluşturduğu ifade edilen iddianamede, sanığın müşteki Nurgül A'ya yönelik de tehdit ve silahla kasten yaralama suçlarını işlediğinin sabit olduğu değerlendirildi.

İddianamede, sanık Aslan Yılmaz'ın "eşini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "silahla tehdit", "tehdit", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından da toplam 4 yıldan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Beylikdüzü, Cumhuriyet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da karısını 17 kurşunla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da karısını 17 kurşunla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika
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