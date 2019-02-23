Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Karla Karışık Yağmur Etkili Oluyor 2

İstanbul'da Karla Karışık Yağmur Etkili Oluyor 2

50 dakika önce

İstanbul - İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR 2 (yenibosna)(Tür: İstanbul)

İstanbul - İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR 2 (yenibosna)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:13 Kaynak: DHA

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