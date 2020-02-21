İstanbul'da karla karışık yağmur gece boyunca etkili oldu - Son Dakika
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İstanbul'da karla karışık yağmur gece boyunca etkili oldu

26 dakika önce

Gece boyunca kentin genelinde etkili olan yağmur, sabahın ilk saatlerinde de etkisini devam ettirdi.

İstanbul'da karla karışık yağmur gece boyunca etkili oldu, System.String[]

Gece boyunca kentin genelinde etkili olan yağmur, sabahın ilk saatlerinde de etkisini devam ettirdi. Yer yer sağanak yağışın hakim olduğu megakentte sabahın erken saatinde dışarıda olan vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı.


Karla karışık yağan yağmur ara ara şiddetini artırdı


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün gece için yaptığı 'hafif sağanak yağış' tahmini doğru çıktı. Gece boyunca megakentin üzerinde olan yağmur bulutları kente saatlerce yağmur bıraktı. Yer yer karla karışık olarak yeryüzüne inen yağmur genelde sağanak olarak etkisini gösterdi. Sabahın ilk saatlerinde de etkisini devam ettiren yağmurun öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:15 Kaynak: İHA
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