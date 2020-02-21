İstanbul'da karla karışık yağmur gece boyunca etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da karla karışık yağmur gece boyunca etkili oldu - Son Dakika

İstanbul'da karla karışık yağmur gece boyunca etkili oldu

6 saat önce

Gece boyunca kentin genelinde etkili olan yağmur, sabahın ilk saatlerinde de etkisini devam ettirdi.

Gece boyunca kentin genelinde etkili olan yağmur, sabahın ilk saatlerinde de etkisini devam ettirdi. Yer yer sağanak yağışın hakim olduğu megakentte sabahın erken saatinde dışarıda olan vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı.

Karla karışık yağan yağmur ara ara şiddetini artırdı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün gece için yaptığı 'hafif sağanak yağış' tahmini doğru çıktı. Gece boyunca megakentin üzerinde olan yağmur bulutları kente saatlerce yağmur bıraktı. Yer yer karla karışık olarak yeryüzüne inen yağmur genelde sağanak olarak etkisini gösterdi. Sabahın ilk saatlerinde de etkisini devam ettiren yağmurun öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

(İHA)

İstanbul'da karla karışık yağmur gece boyunca etkili oldu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:40 Kaynak: İHA
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