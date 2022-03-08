İSTANBUL'DA KARLA MÜCADELE HAZIRLIK TOPLANTISI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA KARLA MÜCADELE HAZIRLIK TOPLANTISI

08.03.2022 15:42

Karla mücadele hazırlıklarında personel ve araç durumu açıklandı.

Karla mücadele hazırlıklarında personel ve araç durumu açıklandı.

- İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı gerçekleştirilerek; İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirler değerlendirildi.

AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantı, Vali Yerlikaya'nın açılış konuşması ile başladı. Vali Yerlikaya sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek başladı. İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar yapıldığını belirten Vali Yerlikaya, Valiliğimiz koordinasyonunda idari tedbirlerin tümü alacağız ve bu kararları şehrimizle paylaşacağız. Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık. Güvenlik güçlerimiz kendi bölgelerinde hazırlıklarını yaptılar dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ OLARAK İDARİ TEDBİRLERİMİZİ ŞEHRİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ

İçişleri Bakanlığı'nın kış tedbirleri genelgesini hatırlatan Vali Yerlikaya, genelge doğrultusunda kurumlarla iş birliği içerisinde sürecin yürütüleceğini belirtti. İstanbullulara hava şartları doğrultusunda uyarıların yapılacağını vurgulayan Vali Yerlikaya, Akıl, istişare ve bilimin ışığında, alınan tüm kararları gerek medyamız, gerekse sosyal medya aracılığıyla duyuracağız. İstişaremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hazırlık çalışmalarımızı yürüten kurumlarımıza teşekkür ediyorum. diye konuştu.

Konuşmaların ardından karla mücadelede alınacak tedbirler ile ilgili, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, İBB AKOM, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyol Müdürlüğü, ICA, İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanları İşletmeleri, Kızılay temsilcileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanı Tümg. Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğa. Tayfun Paşaoğlu, alınacak tedbirleri anlattılar. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından tamamlandı.

KARLA MÜCADELE HAZIRLIKLARINDA PERSONEL VE ARAÇ DURUMU

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, 473 km'lik sorumluluk ağı, 754 personel, 209 araç,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4.023 km'lik sorumluluk ağı ve 465 güzergahta; 7.421 personel, 1.584 araç ve iş makinesi; 39 ilçe Kaymakamlıklarının İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Grupları, 112 Acil Çağrı Merkezi, 1363 personel, AFAD, 78 araç, 207 personel Jandarma; 435 tim, 2.554 personel, 660 araç; Emniyet; 219 noktada 373 trafik ekibi, 1917 asayiş ekibi ve 5.498 personel, İstanbul Havalimanı, 131 özel pist aracı, 381 personel; Sabiha Gökçen Havalimanı, 59 özel pist aracı, 67 personel ICA (Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Kuzey Çevre Otoyolu), 91 araç, 215 personel Kuzey Marmara Otoyolu, 61 araç ve personel; Kızılay; 30 noktada 92 araç, 32 mobil araç, 180 personel ve 120 gönüllü ile karla mücadelede görev başında olacak.

İSTANBUL'DA KARLA MÜCADELE HAZIRLIK TOPLANTISI
İSTANBUL'DA KARLA MÜCADELE HAZIRLIK TOPLANTISI
İSTANBUL'DA KARLA MÜCADELE HAZIRLIK TOPLANTISI

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TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA KARLA MÜCADELE HAZIRLIK TOPLANTISI - Son Dakika


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