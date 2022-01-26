İstanbul Valisi Yerlikaya, karla mücadelede yapılan çalışmaları paylaştı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mega kentteki karla mücadele yapılan çalışmalarla ilgili bilgileri paylaşarak, görev alan ekiplere teşekkür etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından mega kenti etkisi altına alan kar yağışında, yapılan çalışmalarla ilgili bilgileri paylaştı. Vali Yerlikaya, karla mücadele için sahada görev alan ekiplere teşekkür ettiği paylaşımında şu bilgilere yer verdi: "İstanbul'da karla mücadelede 5 bin 190 araç ve 17 bin 894 personel görev aldı. Yolda mahsur kalan 8 bin 261 vatandaşımıza konaklama hizmeti verildi. 377 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Gece gündüz fedakarca çalışan bütün ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum."

(İHA)